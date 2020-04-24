أسفرت ثاني عملية للتبرع بالدم بمسجد الرضوان بحي الصديقية والثالثة بوهران خلال أسبوع عن جمع 108 كيسا من مختلف الزمر ليرتفع العدد الإجمالي إلى 253 كيسا، حسبما علم اليوم الجمعة من مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف منظمة هذه الحملة بالتعاون مع مديرية الصحة و السكان.

و كانت الهيئتان قد نظمتا قبل أسبوع حملة مماثلة للتبرع بالدم على مستوى نفس المسجد لفائدة مرضى المستشفى الجامعي لوهران سمحت بجمع 45 كيسا من الدم.

كما نظم مجلس "سبل الخيرات" التابع لمديرية الشؤون الدينية و الأوقاف بوهران يوم الاثنين الفارط حملة للتبرع بالدم لفائدة الأطفال المصابين بالسرطان بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة في الأورام السرطانية "الأمير عبد القادر" بالحاسي.

و عرفت هذه العملية التي نظمت أيضا بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان على مستوى مسجد "الأمير عبد القادر" بحي ''البركي''، إقبالا للمتبرعين من مختلف الأعمار و سمحت بجمع 100 كيس من مختلف الزمر، وفق الهيئة المنظمة.

و قد سبقت هذه العمليات حملة تحسيسية عبر الموقع الإلكتروني لمديرية الشؤون الدينية و الأوقاف تم خلالها إبراز حاجة لمستشفيات إلى الدم و أهمية التبرع به لإنقاذ حياة المرضى إضافة إلى طمأنة المتبرعين بتوفير كل الوسائل الوقائية خلال هذه العملية.

و تعالت مؤخرا نداءات المشرفين على مختلف مستشفيات عاصمة الغرب الجزائري، والأمر ينطبق أيضا على كافة المؤسسات الصحية بالبلاد، لدعوة المواطنين للتبرع بالدم بعدما تراجع مخزون هذه المادة الحيوية على مستوى المستشفيات بشكل أضحى

يهدد حياة المرضى، سيما بعد تفشي جائحة كورونا منذ عدة أسابيع بالجزائر و سائر بلدان المعمورة, و هو ما تسبب في إحجام الكثير عن التبرع بالدم في ظل تواصل العمل بتدابير الحجر المنزلي.