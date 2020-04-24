أفادت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، بأن إطلاق إيران قمرا صناعيا هذا الأسبوع، يثير قلقا شديدا ويخالف قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال متحدث باسم الوزارة "التقارير عن إطلاق إيران قمرا صناعيا باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية مقلقة للغاية، ولا تتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2231".

وأضاف "تطالب الأمم المتحدة إيران بالامتناع عن أي نشاط يتصل بالصواريخ الباليستية المصممة بحيث تكون قادرة على حمل أسلحة نووية. يجب أن تلتزم إيران بذلك".

وتابع "لدينا مخاوف بالغة وقديمة نحن وشركاؤنا الدوليون بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني الذي يزعزع استقرار المنطقة ويمثل تهديدا للأمن الإقليمي".

وأطلقت إيران يوم الأربعاء بنجاح أول قمر صناعي عسكري في البلاد يحمل اسم "نور-1" بواسطة صاروخ "قاصد".