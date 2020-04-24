هاجم وزير التجارة كمال رزيق الموالين متهما إياهم بخداعه فيما يخص جلب لحوم منطقة الجنوب إلى الشمال.

وكتب رزيق على صفحته الرسمية في الفايسبوك "سؤال محير .. أين 28 مليون رأس غنم التي تكلم عليها الموالون ومهنيي هذه الشعبة ؟ .. أين وعودكم لي بأنكم ستبيعون هذه السنة بأسعار معقولة؟".

وأضاف الوزير "الآن عرفت لماذا حاربتموني لما طلبت السماح بجلب لحوم منطقة الجنوب لولايات تندوف، أدرار، تمنراست واليزي إلى الشمال ، بحجة أنها مريضة .. الظروف الخاصة التي نعيشها الآن منعتني من تجسيد المشروع".

وتابع رزيق "أقولها الآن .. عرفت لماذا حاربتموني بسبب مناداتي بسعر لحم معقول للزوالي في شهر رمضان والأيام بيننا ......... إن شاء الله بعد نهاية هذا الوباء سوف أحيي مشروع نقل لحوم الجنوب إلى الشمال من جديد".