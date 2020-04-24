كشف مولاتي عطاء الله والي ولاية تبسة اليوم للخبر عن تخصيص 42 مليار سنتيم لتسديد منحة قفة رمضان 2020 لفائدة 42الف مستفيد تتوفر فيه الشروط القانونية وقد شرعت أكثر من 12 بلدية في تحويل المبالغ لحسابات المستفيدين.

مضيفا أن الولاية وزعت 8760 طردا من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع على مستوى مناطق الظل والعمليات التضامنية متواصلة .

وأوضح في معرض حديثه أن عملية إحصاء أصحاب الأنشطة المتوقفة جراء تطبيق الإجراءات الوقائية لانتشار فيروس كرونا متوقفة في انتظار صدور النصوص التطبيقية من طرف الوزارات المعنية.