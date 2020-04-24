ذكرت وسائل إعلام هولندية اليوم الجمعة أن لقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في هولندا لن يُمنح لأي فريق بعدما تسببت جائحة كوفيد-19 في إنهاء الموسم قبل الأوان لكن أياكس أمستردام وألكمار سيتأهلان لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وجاءت التقارير بعدما عقد الاتحاد الهولندي لكرة القدم اجتماعا مع الأندية والاتحادات التي تمثل المدربين واللاعبين.

وأعلنت هولندا انتهاء الموسم يوم الثلاثاء عندما مددت الحكومة حظر المناسبات العامة حتى أول سبتمبر في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة ما يزيد على أربعة آلاف في هولندا.

وكان أياكس يتصدر ترتيب الدوري الهولندي متقدما بفارق الأهداف على ألكمار مع تبقي تسع جولات على النهاية عندما توقف الموسم، وسيحصل الفريقان الآن على مكاني هولندا في دوري أبطال أوروبا 2020-2021.