لقي شخصان حتفهما وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر حادث مرور وقع اليوم الجمعة قرب مدينة حاسي لفحل (125 كلم جنوب غرداية)، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

وقد وقع الحادث على الطريق الوطني رقم 3 في شطره الرابط بين مدينتي غرداية والمنيعة على بعد 3 كلم من حاسي لفحل إثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية مخلفا قتيلين بعين المكان وجريح، وفقا لنفس المصدر، مضيفا أنه تم نقل جثتي الضحيتين الى العيادة متعددة الخدمات لحاسي لفحل حيث نقل أيضا الجريح.

و فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الحادث، مثلما تمت الإشارة إليه.