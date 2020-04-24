تدخلت مصالح أمن ولاية تيسمسيلت اليوم الجمعة لإنقاذ حياة شاب حاول إضرام النار في جسده بعدما منع من ممارسة نشاط تجاري غير مرخص، حسبما جاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح البيان أن "المعني، المسبوق قضائيا، كان رفقة 7 أشخاص آخرين قاموا، أمس الخميس، بإنشاء نقطة بيع غير شرعية لممارسة نشاط تجاري غير مرخص تحسبا لشهر رمضان (بيع الخضر والفواكه)، على مستوى حي 463 سكن الصفاح بمدينة تيسمسيلت، وعلى اثر ذلك, قامت دورية الشرطة بتوعيتهم بضرورة إخلاء المكان والالتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحتهم وصحة المواطن".

"وفي صبيحة اليوم الموالي، يضيف البيان, تم ضبط نفس الشخص يمارس نشاطه غير المرخص بذات الحي، حيث رفض إخلاء المكان وتقديم أي وثيقة هوية مما استدعى سحب الميزان الذي يستعمله في عملية البيع مع استدعائه للتقدم لمقر الأمن الحضري

الرابع".

وتابع البيان أنه "في حدود الساعة 11 و15 دقيقة صباحا من ذات اليوم، تقدم المعني إلى محيط الأمن الحضري وقام برش جسده بمادة سريعة الالتهاب وأضرم النار في جسده رغم مساعي عناصر الشرطة لإقناعه بالعدول عن الفعل، إلا أنه حاول

اقتحام مقر الأمن الحضري, ليتدخل عناصر الشرطة العاملة بذات المصلحة باستعمال مطفئات الحرائق وبطانية، حيث تمكنوا من إطفاء النار وإنقاذ حياته، مع تسجيل إصابة رئيس الأمن بحريق من الدرجة الثانية اثر عملية الإنذار".

وأشار البيان في الأخير إلى أن الشخص المعني "نُقل إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الإستشفائية بالولاية. كما تم إخطار السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا بالوقائع".