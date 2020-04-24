انتقدت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، مشروعي تعديل قانوني العقوبات ومكافحة التمييز وخطاب الكراهية الذي صادق عليهما البرلمان بغرفتيه الأسبوع الحالي.

وجاء في منشور للمنظمة على صفحة الفايسبوك الخاصة بفرعها في الجزائر "إن اعتماد البرلمان الجزائري مؤخراً لقوانين جنائية مبهمة من ضمنها 'نشر أخبار كاذبة للإضرار بالنظام العام' قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 3 سنوات، هي بمثابة مساندة صارخة لعمليات القمع التي تقوم بها السلطات لإسكات أصوات النشطاء والصحافيين والناقدين".

وأضافت المنظمة غير الحكومية "إن تنقيح قانون العقوبات سيمنح السلطات الرخصة للاستمرار في إسكات المعارضة وتكميم الأفواه التي تنتقد الحكومة. ندعو السلطات الجزائرية إلى التخلي فوراً عن تلك القوانين التي تنتهك حرية التعبير عن الرأي وتخالف بشكل واضح القوانين الدولية".