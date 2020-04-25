تم تسجيل إصابات بفيروس ”كوفيد 19” على متن 26 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، في حين لم يتم الإخبار عن العدد الإجمالي للبحارة المصابين من قبل القيادة العسكرية الأمريكية، حسب تقارير مجلة ”ناشيونال إنترست”، كما لم يتم تقديم قائمة كاملة بالسفن ”المتوقفة عن العمل” لأسباب تتعلق بالأمن القومي. في الوقت نفسه، أفادت البحرية بأن هناك 90 سفينة في البحر، حيث لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد. وسبق أن أعلن عن تسجيل حالات مصابة بالفيروس على حاملة الطائرات الأمريكية ”يو.أس.أس. روزفلت” هذا الأسبوع، وتم فحص جميع أفراد طاقمها تقريبا للكشف عن الفيروس، وتم الحصول على 710 نتيجة إيجابية و3872 نتيجة سلبية. وفي الوقت الحالي، تجري قيادة القوات البحرية، مع السلطات الصحية الأمريكية، تحقيقًا لفهم كيفية اختراق الفيروس لحاملة الطائرات ومدى انتشاره.