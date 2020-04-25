توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، تساقط أمطار رعدية على 21 ولاية غرب ووسط البلاد.

وأوضح تنبيه نشر عبر الموقع الالكتروني للأرصاد الجوية أن تساقط أمطار رعدية سيكون ابتداء من التاسعة صباحا 90:00 الى غاية التاسعة ليلا 21:00 من اليوم، في كل من ولايات، البيض، النعامة، تلمسان، عين تموشنت، وهران ، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، الأغواط، تيارت، غليزان، مستغانم، الشلف، تيسمسيلت، الجلفة، عين الدفلى، تيبازة، المدية، البليدة، الجزائر العاصمة وبومرداس.