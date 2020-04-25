أفادت البيانات الأخيرة التي نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بتسجيل أكثر من 82 ألف إصابة بفيروس كورونا عالميا، لتتجاوز بذلك الحصيلة مليونين و790 ألف حالة.

وشهد معدل الإصابات اليومية ارتفاعا طفيفا، بالمقارنة مع نحو 80,3 ألف حالة في اليوم السابق.

وأضافت الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع مستجدات كورونا في العالم، أن إجمالي الوفيات بلغ 195920، في حين تماثل للشفاء 781382 مريضا.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر إصابة بالوباء مع 890,5 ألف حالة، تليها إسبانبا (219,8 ألف) وإيطاليا (193 ألفا) وفرنسا (159,5 ألف) وألمانيا (154.5 ألف).

5966 إصابة جديدة بروسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم السبت، عن تسجيل 66 وفاة و5966 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 74558 حالة.

وتمثل بيانات اليوم رقما قياسيا فيما يتعلق بعدد الوفيات اليومية، وارتفاعا طفيفا في الإصابات، بعد أن بلغ معدلها 5849 يوم أمس الجمعة.

وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له حول آخر مستجدات تفشي الفيروس في البلاد، إلى أن إجمالي الوفيات وصل إلى 681، فيما تماثل للشفاء ما مجموعه 6250 شخصا بزيادة 682 حالة عن اليوم السابق.

ارتفاع الوفيات في الهند إلى 775

سجلت وزارة الصحة الهندية 52 حالة وفاة جديدة و1054 إصابة جديدة بكوفيد-19 منذ مساء أمس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 775 وإجمالي حالات الإصابة إلى 24506.

وقال مسؤولون إن 5063 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تحسن حالاتهم، وبلغ عدد حالات الإصابات النشطة في البلاد 18668.

ويمثل اليوم السبت اليوم الـ32 من الإغلاق الجاري حاليا بعد تمديده حتى 3 مايو.

الجائحة في جنوب شرق آسيا

شهدت سنغافورة، أكبر بؤرة لفيروس كورونا في منطقة جنوب شرق آسيا، انخفاضا ملموسا لليوم الثاني على التوالي في معدل الإصابات الجديدة بالعدوى.

وأعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم السبت، عن تسجيل 618 إصابة جديدة بالوباء، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 12693 (بما فيها 12 حالة وفاة)، أي أكبر حصيلة في المنطقة.

وسجلت في سنغافورة أمس 897 إصابة جديدة بكورونا، بعد تسجيل أكثر من ألف إصابة يوميا على مدى أربعة أيام متتالية.

وفي إندونيسيا، الدولة الأكثر تضررا بكورونا في المنطقة من حيث عدد الوفيات، سجلت السلطات 31 وفاة و396 إصابة جديدة بالوباء (مقارنة مع 42 وفاة و436 إصابة في اليوم السابق)، حسبما صرح اليوم مدير السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة، أحمد يوريانتو.

وبلغت حصيلة ضحايا الوباء في إندونيسيا بذلك 720 حالة وفاة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 8607.

وفي الفلبين، سجلت وزارة الصحة خلال الساعات الـ24 الماضية 17 وفاة و102 إصابة جديدة بكورونا (مقارنة مع 15 وفاة و211 إصابة يوم أمس)، وأصبح العدد الإجمالي 494 وفاة و7294 إصابة، فيما ارتفع عدد المتعافين بـ30 حالة شفاء وبلغ 792 شخصا.

وفي ماليزيا، ارتفعت حصيلة ضحايا كورونا خلال آخر 24 ساعة، حسبما أعلنته وزارة الصحة اليوم، بوفاتين وبلغت 98 حالة وفاة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 5742 بتسجيل 51 إصابة جديدة.

وفي فيتنام، أعلنت السلطات الصحية أمس عن تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس، بعد عدم رصد حالات جديدة، على مدى سبعة أيام على التوالي، وبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 270.

ارتفاع عدد الوفيات في إيران إلى 5650

قال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي اليوم السبت إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 76 وفاة ليصل الإجمالي إلى 5650 حالة.

وأضاف أن إجمالي عدد المصابين بالمرض وصل إلى 89328 منهم 3096 في حالة حرجة.

غانا: تسجيل 125 حالة إصابة جديدة و10 وفيات

أعلنت وزارة الصحة في غانا تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1279 فيما توفي 10 أشخاص حتى الآن. كما أشارت الوزارة - حسبما ذكرت وكالة الانباء الغانية اليوم السبت- إلى تعافي 134 شخصا من الفيروس.

وأنهت غانا جزئيا الاثنين الماضي إجراءات إغلاق استمرت ثلاثة أسابيع في العاصمة أكرا ومدينة كوماسي ثاني أكبر مدنها، بعد أن غيرت السلطات استراتيجيتها الخاصة بمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الرئيس الغاني أكوفو أدو أعلن مؤخرا في خطاب تلفزيوني عن عدد من القرارات والتوجيهات، أبرزها استمرار إغلاق حدود غانا لمدة أسبوعين آخرين مع رفع الحظر عن العاصمة أكرا ومدينة كوماسي بدء من الأحد الماضي.

وقرر الرئيس أكوفو استمرار إغلاق المدارس ومنع التجمعات في الأماكن العامة والحث على التقيد بالتباعد الاجتماعي في كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

بلجيكا ستشرع في الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي

أعلنت رئيسة الوزراء البلجيكية، صوفي ويلميس، مساء امس الجمعة، أن البلاد ستشرع ابتداء من 4 ماي المقبل في الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي الشامل، المفروض منذ 18 مارس المنصرم، سعيا إلى تطويق تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت رئيسة الوزراء البلجيكية خلال ندوة صحفية عقدت عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي بهذا الخصوص أن "مجلس الأمن القومي حدد استراتيجية لرفع تدابير الحجر تتألف من ثلاثة مراحل، تنقسم أولاها إلى جزئين"، مشيرة إلى أن خطة الخروج من الحجر الصحي هاته "ستكون تدريجية"، بحيث أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى سيتم بناء على منحى تطور الوباء.

وأضافت بخصوص المرحلة الأولى، أنه ابتداء من 4 ماي، سيكون بوسع المصانع استئناف عملها بالموازاة مع التواصل بين المقاولات، في الوقت الذي سيظل فيه الاشتغال عن بعد المعيار المعمول به قدر المستطاع.

كما أنه تقرر، ابتداء من هذا التاريخ، الارتداء الإجباري للكمامات الواقية التي تغطي الأنف والفم بوسائل النقل العمومية بدءا من سن 12 سنة.

وأكدت ويلميس أن جميع المتاجر "دون التمييز بين حجمها أو القطاع الذي تنشط فيه"، ستعيد فتح أبوابها ابتداء من 11 ماي، مسجلة مع ذلك، أن المحلات التجارية مطالبة باحترام العديد من الشروط الصارمة المتعلقة بتنظيم العمل، واستقبال الزبناء، والتحكم في الولوج قصد تفادي الاكتظاظ.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، فستتميز على الخصوص بإعادة فتح المدارس، وذلك ابتداء من 18 ماي المقبل. وسيكون هذا الافتتاح مصحوبا بسلسلة من الإجراءات الرامية إلى حماية التلاميذ وهيئة التدريس، لاسيما من خلال أقسام تتألف من 10 تلاميذ على أقصى تقدير. أما بخصوص مدارس التعليم الأولي، فستظل الحصص معلقة.

وفي ما يتعلق بالمرحلة 3 لخطة رفع تدابير الحجر (ابتداء من 8 يونيو)، أوضحت ويلميس أنه ستتم دراسة العديد من النقاط: إعادة الفتح المحتمل والتدريجي للمطاعم، ثم المقاهي، بينما سيتم اتخاذ قرارات بشأن الأنشطة الصيفية، السفر إلى الخارج، مخيمات الحركات الشبابية ... إلخ. بينما سيتم حظر المهرجانات إلى غاية 31 أغسطس المقبل، من جهة أخرى، عددت رئيسة الوزراء البلجيكية سلسلة من التدابير التي ستظل سارية، لاسيما الحد إلى أكبر قدر ممكن من الاتصال واحترام قواعد النظافة،

والإبقاء على مسافة التباعد الاجتماعي خلال اللقاءات بين الأشخاص.

و قد سجلت بلجيكا أمس الجمعة أزيد من 44000 حالة اصاتة مؤكدة بفيروس كورونا ونحو 6700 حالة وفاة.

12 حالة إصابة جديدة بالصين

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت تسجيل الصين 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 أفريل مقابل ست حالات جديدة في اليوم السابق.

وكان من بين هذه الحالات الجديدة 11 حالة واردة من الخارج مقابل حالتين تم إعلانهما في اليوم السابق.

وأعلنت اللجنة أيضا 29 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بتراجع طفيف عن حصيلة اليوم السابق والتي بلغت 34. وكان من بين تلك الحالات أربع حالات واردة من الخارج.

ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82816 حالة. وما زال عدد حالات الوفاة عند نفس المستوى وهو 4632 حالة دون تسجيل أي حالات وفاة جديدة في 24 أفريل.

عدد الإصابات في ألمانيا يرتفع إلى 152438

أشارت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2055 إصابة إلى 152438 وذلك في يوم ثان من التباطؤ بعد ثلاثة أيام من تسارع العدوى.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد يوم الجمعة بواقع 2337.

وأظهرت الحصيلة المعلنة اليوم السبت ارتفاع عدد الوفيات بواقع 179 إلى 5500.

أوزبكستان تخفف القيود

قالت وكالة الأنباء الأوزبكية إن أوزبكستان سمحت لبعض محلات البيع بالتجزئة وشركات أخرى بالعودة للعمل اليوم السبت بعد إغلاقها لأسابيع بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وسمحت السلطات بعودة أنشطة متاجر بيع مواد البناء وقطع غيار السيارات والبذور والشتائل وكذلك شركات التنظيف الجاف والتأمين وجهات التوثيق والشركات العاملة في مجال البناء والآلات الزراعية.

وسجلت أوزبكستان التي يبلغ عدد سكانها 34 مليون نسمة 1804 حالات إصابة بفيروس كورونا وثماني وفيات فيما تعافى 621 شخصا من المرض. ويشهد العدد اليومي للإصابات الجديدة في البلاد تراجعا بعد أن بلغ الذروة وارتفع إلى المئات في منتصف أفريل.

تايلاندا تسجل 53 إصابة جديدة

أعلنت تايلاندا تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة لرجل في الثامنة والأربعين من العمر أُصيب بالفيروس هو وأربعة من أفراد أسرته.

وسجلت تايلاند 2907 حالات إصابة و51 وفاة بفيروس كورونا منذ تصاعد وتيرة تفشي المرض في يناير كانون الثاني فيما تعافى 2547 مريضا وغادروا المستشفيات.

تمرد في سجن أرجنتيني بعد اكتشاف إصابة بكورونا

تمرد عشرات السجناء في سجن بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس أمس الجمعة، مطالبين بإجراءات صحية عاجلة، بعد التأكد من إصابة أحد المشرفين على السجن بفيروس كورونا.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن الشرطة اقتحمت سجن "فيلا ديفوتو" الذي يضم نحو 2200 نزيل، فيما سمع دوي انفجارات داخله.

وتمكنت مجموعة سجناء من الصعود إلى سطح المبنى وحرق عدد من الأفرشة ورمي أغراض على حراس الأمن الذين حاولوا صدهم.

وفرضت الأرجنتين إجراءات الحجر منذ 20 مارس، وسجلت أكثر من 3400 إصابة بفيروس كورونا و167 وفاة.

اليابان.. 60 إصابة جديدة على متن السفينة الإيطالية

أكدت وسائل إعلام محلية يابانية اليوم السبت، تسجيل نحو 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية راسية في اليابان.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة على متن سفينة "كوستا أتلانتيكا" إلى نحو 150، أي نحو ربع عدد أفراد طاقم السفينة المؤلف من 623 فردا.

وتجاوز إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في اليابان 12800، وتوفي نحو 345 شخصا.

الحبس وغرامة لمن يعطل أو يمنع دفن الموتى بمصر

نظرا للحوادث الأخيرة المتعلقة بمنع دفن الموتى المصابين بكورونا في مصر أعادت وسائل الإعلام المحلية إلى الأذهان العقوبات المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بعرقلة وتعطيل دفن الموتى.

وحددت تعديلات القانون رقم 137 لسنة 1908 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، عقوبة تعطيل أو منع دفن الموتى ضحايا الأوبئة، ومنح وزراة الصحة حق اتخاذ التدابير الصحية لدفن الموتي.

1- يضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى.

2- يتم الدفن فى هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.

3- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أيا من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون.

4- تضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدام القوة.

يذكر أن حالة من الغضب سادت مصر مؤخرا، بعد محاولة أهالي قريتين بمحافظة الدقهلية منع دفن طبيبة توفيت بفيروس كورونا خوفا من العدوى.