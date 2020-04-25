قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إنه "لا دليل" حاليا على أن المتعافين من مرض "كوفيد-19" ولديهم أجسام مضادة غير معرضين لعدوى ثانية بفيروس كورونا المستجد.

وحذرت المنظمة في بيان من إصدار "جوازات حصانة" أو "شهادات أمان من المخاطر" لمن أصيبوا، وقالت إن هذا الأمر قد يزيد من خطر الانتشار لأن هؤلاء الأشخاص ربما يتجاهلون الإرشادات.

وكان مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، قال في وقت سابق إنه من غير المؤكد أن وجود أجسام مضادة في الدم سيعطي حماية كاملة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحتى الساعات الأولى من السبت، أصاب كورونا أكثر من مليونين و828 ألفا في العالم، توفي منهم أكثر من 197 ألفا، وتعافى أكثر من 798 ألفا.