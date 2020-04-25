تمكنت مفرزة للجيش الوطني، أمس الجمعة، بمنطقة الدبداب الحدودية بولاية إيليزي، من إلقاء القبض على الإرهابي المبحوث عنه المسمى "يونسي قويدر" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة اليوم السبت، أنه: "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 24 أفريل 2020 بمنطقة الدبداب الحدودية بولاية إيليزي، من إلقاء القبض على الإرهابي المبحوث عنه المسمى "يونسي قويدر" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012".