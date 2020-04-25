أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري اليوم السبت، عن تحديد أوقات عمل جديدة في المؤسسات والإدارات العمومية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تزامنا والحجر الصحي المطبق على مستوى الولايات في إطار محاربة تفشي فيروس كرونا.

وأوضح بيان لمديرية العامة للوطيف العمومي، أن أوقات العمل حددت لكل من ولاية أدرار وتمنراست، اليزي، تندوف، بشار، ورقلة وغرداية وبسكرة والوادي ما بين الساعة السابعة والنصف صباحا والثانية زوالا طيلة أيام الأسبوع ( الأحد إلى الخميس).

أما بولاية البليدة فقد تم تحديد أوقات العمل فيها ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة زوالا علما بأن هذه الولاية معنية بالحجر الصحي من الثانية زوالا إلى غاية الساعة السابعة صباحا.

و يما يخص باقي ولايات الوطن فقد حددت أوقات العمل بها ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى الثالثة زوالا.

وأشارت المديرية العامة للوظيف العمومي إلى أنه سيتم الرجوع الى أوقات العمل العادية بعد عيد الفطر.