حجزت مفرزة للجيش الوطني، بالتنسيق مع مصالح الأمن بتلمسان، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بأربعة (04) قناطير و(45) كيلوغرام، فيما ضبط عناصر الدرك 30 كيلوغراما بسكيكدة، كما تم توقيف، بغليزان، 04 تجار مخدرات وحجز (14) كيلوغرام من الكيف المعالج، حسب بيان لوزارة الدفاع اليوم السبت.

وجاء في البيان، أنه: "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، حجزت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـأربعة (04) قناطير و(45) كيلوغرام، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني (30) كيلوغراما من نفس المادة، بسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة".

في سياق متصل وبالناحية العسكرية الثانية، أوقف عناصر الدرك الوطني، بغليزان، (04) تجار مخدرات وحجزوا (14) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، (1500) قرص مهلوس كانت بحوزة تاجري (02) مخدرات كانا على متن مركبتين (02) سياحيتين، بمعسكر، وفق المصدر.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، (36) شخصا وضبطت (02) شاحنتين و(09) مركبات رباعية الدفع و(4,3) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بالإضافة إلى بندقية (01) صيد وجهاز (01) اتصال عبر الأقمار الصناعية، في حين أحبطت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب (12240) لتر من الوقود، وذلك خلال عمليات متفرقة بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس بالناحية العسكرية الخامسة. كما تم توقيف (93) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتمنراست.