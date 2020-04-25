قال المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، محمد طارق بلعريبي، اليوم السبت، أنه تم تمديد آجال تسديد فاتورة الإيجار والأعباء الشهرية، لمدة شهر إضافي، لصالح قاطني سكنات عدل في إطار التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.

وطمئن بلعريبي خلال تصريح له للصحافة، قاطني سكنات عدل أن "تسديد هذه الديون سيكون بصفة تدريجية" موضحا أنه "لن يفرض على المكتتبين تسديد شطرين في دفعة واحدة بل سيتم ذلك بصفة تدريجية وفقا لجدول لتسديد المستحقات".

وأشار المتحدث أن إجراءات الحجر الصحي بسبب وباء كورونا أدى إلى تقليص وتيرة أشغال مشروع سكنات المدينة الجديدة ببوينان بالبليدة التي تراوحت نسبة الانجاز بها ما بين 5 و 10 بالمائة، مؤكدا أنه “بعد انتهاء هذه الإجراءات ستكون الوتيرة جيدة بهدف الانتهاء من هذا المشروع"، كما أدت كذلك إلى تعطيل عمليات توزيع السكنات للسداسي الأول من هذه السنة دون أن يحدد عدد السكنات أو مواقع الأحياء أو الولايات المعنية مكتفيا بقوله أنه سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

من جهة أخرى، أعلن طارق بلعريبي، عن الانطلاق الرسمي للعمل بالرقم الأخضر 3040 بالوكالة، وذلك لخدمة مكتتبيها وقاطني سكناتها للتكفل بجميع انشغالاتهم.