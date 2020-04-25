أشارت حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية اليوم السبت إلى تجنيد ما لا يقل عن 3600 عون من جميع الأسلاك خلال الـ24 ساعة الماضية للقيام بعمليات تحسيسية تجاه المواطنين و التطهير العام للأحياء عبر 44 ولاية في إطار مكافحة انتشار وباء كورونا.

و حسب نفس الحصيلة فان 582 عملية تحسيسية حول " ضرورة احترام الحجر المنزلي و قواعد التباعد الاجتماعي" إضافة إلى 602 عملية أخرى حول تطهير شامل تم القيام بها خلال هذه الفترة مضيفة أن هذه العمليات الأخيرة مست " مجموع المنشئات و البنايات العمومية و الخاصة و الأحياء و الشوارع".

من جهة أخرى، تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ48 ساعة الماضية اثر وقوع عدة حوادث مرور سجلت على مستوى التراب الوطني حيث خلف 162 حادث وفاة 4 أشخاص و جرح 216 آخرين .

و قد سجلت أثقل حصيلة بولاية غرداية بوفاة شخصين و إصابة أخر بجروح اثر انقلاب سيارة على الطريق الوطني رقم 01 دائرة منصورة ببلدية حاسي لفحل.

من جانب آخر، تم تقديم الإسعافات الأولية ل 43 شخص تعرضوا للاختناق بأحادي أكسيد الكاربون بولايات المسيلة و غليزان و تبسة و سكيكدة و سطيف و سعيدة و باتنة و الأغواط و عنابة و جيجل و النعامة و تيسمسيلت.

كما تجدر الإشارة أيضا إلى تدخل وحدات الإنقاذ للحماية المدنية لإخماد 5 حرائق حضرية و مختلفة بكل من ولايات ميلة و الأغواط و البويرة و أم البواقي و الجلفة ملحقة حروق من الدرجة الأولى لامرأتين من أم البواقي و 8 أشخاص بالجلفة حسب الحماية المدنية.