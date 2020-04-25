محاربة كورونا :تجنيد 3600 عون حماية مدنية
أشارت حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية اليوم السبت إلى تجنيد ما لا يقل عن 3600 عون من جميع الأسلاك خلال الـ24 ساعة الماضية للقيام بعمليات تحسيسية تجاه المواطنين و التطهير العام للأحياء عبر 44 ولاية في إطار مكافحة انتشار وباء كورونا.
و حسب نفس الحصيلة فان 582 عملية تحسيسية حول " ضرورة احترام الحجر المنزلي و قواعد التباعد الاجتماعي" إضافة إلى 602 عملية أخرى حول تطهير شامل تم القيام بها خلال هذه الفترة مضيفة أن هذه العمليات الأخيرة مست " مجموع المنشئات و البنايات العمومية و الخاصة و الأحياء و الشوارع".
من جهة أخرى، تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ48 ساعة الماضية اثر وقوع عدة حوادث مرور سجلت على مستوى التراب الوطني حيث خلف 162 حادث وفاة 4 أشخاص و جرح 216 آخرين .
و قد سجلت أثقل حصيلة بولاية غرداية بوفاة شخصين و إصابة أخر بجروح اثر انقلاب سيارة على الطريق الوطني رقم 01 دائرة منصورة ببلدية حاسي لفحل.
من جانب آخر، تم تقديم الإسعافات الأولية ل 43 شخص تعرضوا للاختناق بأحادي أكسيد الكاربون بولايات المسيلة و غليزان و تبسة و سكيكدة و سطيف و سعيدة و باتنة و الأغواط و عنابة و جيجل و النعامة و تيسمسيلت.
كما تجدر الإشارة أيضا إلى تدخل وحدات الإنقاذ للحماية المدنية لإخماد 5 حرائق حضرية و مختلفة بكل من ولايات ميلة و الأغواط و البويرة و أم البواقي و الجلفة ملحقة حروق من الدرجة الأولى لامرأتين من أم البواقي و 8 أشخاص بالجلفة حسب الحماية المدنية.