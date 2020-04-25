استلم قطاع الصحة بولاية النعامة 50 وحدة كشف سريع تشخيصي للإصابة بفيروس كورونا، حسبما ما أفاد به اليوم السبت مدير الصحة والسكان، طاهر شنة.

وأضاف ذات المسؤول أن هذه الوحدات للكشف إضافة إلى 47 علبة لدواء "كلوروكين" وتجهيزات وقائية ومستلزمات طبية للحماية وفرتها الصيدلية المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وكذا معهد باستور الجزائر العاصمة، ووضعت في متناول الأطقم الطبية وشبه الطبية للمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية لدوائر النعامة ومشرية وعين الصفراء.

ووفرت المديرية الولائية للقطاع من جهتها 4 أجهزة إضافية للقياس الطبي خاصة بغرف الإنعاش على مستوى مستشفى "الإخوة شنافة" لمدينة مشرية.

كما قدم من جهتهم العديد من الأطباء الأخصائيين من القطاع الخاص وأطباء متقاعدين طلباتهم للتطوع للعمل بالمؤسسات الاستشفائية العمومية للولاية وتقديم المساعدة في إطار جهود مكافحة وباء كوفيد19، وفق المصدر ذاته.

وتم عبر المؤسستين الاستشفائيين العموميتين بكل من مشرية وعين الصفراء, وضع في الخدمة لممرين للتعقيم يعملان بشكل أوتوماتيكي وذلك بمبادرة وتبرع من مجموعة من الشباب المتطوعين وجمعيات, يضيف نفس المسؤول.

ومن جهة أخرى، أشاد مدير الصحة والسكان بولاية النعامة على مبادرات التكريم والمؤازرة للطواقم الطبية وشبه الطبية المجندة على مستوى مختلف مستشفيات من طرف المواطنين وأعضاء الجمعيات المحلية والكشافة الإسلامية الجزائرية وغيرها من الفعاليات، من أجل تحفيزهم المعنوي لمواصلة الجهود لمواجهة الجائحة.