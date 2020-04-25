غادر، اليوم، 03 مصابين بوباء كورونا مستشفى الجلفة بعد تماثلهم للشفاء، ليلتحقوا بالـ 04 الآخرين الذين أعلن عن شفائهم وغادروا المستشفى قبلهم بيومين وهم من عائلة واحدة تقطن ببلدية البيرين وتتراوح أعمارهم ما بين 21 شهرا و40 سنة، هؤلاء المتعافين السبعة من بين 14 شخص من عائلة واحدة، الذين تنقلت لهم العدوى من جدتهم التي كانت قد حضرت حفل زفاف في إحدى بلديات ولاية المدية، حيث خضعوا للعلاج لمدة 18 يوما، وسبق وأن شفي طفل من هذه العائلة وغادر مستشفى عين وسارة رفقة مصاب آخر من مدينة عين وسارة، ولم يبقى من أفراد هذه العائلة سوى 07 مصابين بمستشفى الجلفة ومن المحتمل أن يغادروا هذا المستشفى اليوم أو غدا على أكثر تقدير حسب مصادرنا، بعدما تماثلوا للشفاء وينتظرون صدور التحاليل الأخيرة التي أرسلت لمعهد باستور.