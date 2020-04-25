كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا جمال فورار، اليوم السبت، عن آخر حصيلة للجائحة في الجزائر.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات 419 بعد تسجيل 4 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة ما يؤكد الانخفاض في العدد اليومي للوفيات الذي لم يتجاوز 10 وفيات طيلة الأسبوع.

بالمقابل يلاحظ ارتفاع متواصل في عدد الإصابات اليومية مؤخرا والتي بلغت 129 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 3256 حالة مؤكدة منذ بداية انتشار الفيروس في الجزائر.

وكان الدكتور جمال فورار قد أرجع، أمس، هذا الارتفاع الكبير في الحالات المسجلة إلى نقص في التوعية واليقظة عند اقتناء الاحتياجات اليومية للمواطنين خلال الأيام الأخيرة وقبل حلول شهر رمضان الكريم.

وفيما يخص عدد حالات الشفاء فقد بلغت 1479 بعد تسجيل 71 حالة تعافي جديدة.