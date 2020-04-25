ارتفعت تعويضات الأضرار المصرح بها على مستوى شركات التأمين بنسبة 10 بالمائة في 2019 ، مقارنة بـ2018 في وقت ارتفع المبلغ الإجمالي لهذه الأضرار بأكثر من 20 بالمائة حسب الحصيلة السنوية للمجلس الوطني للتأمينات.

وبلغ إجمالي التعويضات عن الأضرار نحو 73.2 مليار دج نهاية 2019 ، بزيادة بـ10.1بالمائة مقارنة بـ2018 .

وبلغت قيمة التعويضات المصرح بها نهاية 2019 مبلغ 82 مليار دج مقابل 67.9 مليار دج في 2018 أي بارتفاع نسبته 20.7بالمائة.

و "بسبب الزيادة الحادة في حجم الأضرار المصرح بها وعلى الرغم من الزيادة في التعويضات فإن مخزون ملفات الأضرار يتزايد بمعدل أبطأ بـ 3.4بالمائة مقارنة بنهاية عام 2018 عند 80 مليار دج.

وبذلك بلغ معدل تسوية ملفات الأضرار 45.1بالمائة في عام 2019 أي بانخفاض قدره 12 بالمائة مقارنة بعام 2018.

وبلغ معدل التسوية لشركات التأمين على الأضرار 42 بالمائة، بانخفاض13.5بالمائة مقارنة بعام 2018.

من ناحية أخرى ارتفع معدل التسوية الملاحظ في "التأمين الشخصي" بنسبة 11.3بالمائة ليصل إلى89.8بالمائة .

ارتفاع بـ17 بالمائة في ملفات أضرار السيارات المصرح بها

بالنسبة للتأمين ضد الأضرار تظهر الأرقام المصرح بها زيادة بنسبة 20.05 بالمائة بمبلغ 77.5 مليار دج. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بفرعي "السيارات" و "القروض" بمعدلات تطور بلغت 16.8بالمائة و250.5بالمائة .من جانبه انخفض مردود فرع "النقل" بنسبة 34.8بالمائة .

ولا تزال حصة تسوية الملفات الخاصة بأضرار السيارات قوية بنسبة 68.9 بالمائة بمبلغ 47.4 مليار دينار بزيادة3.7 بالمائة مقارنة بعام 2018.

من جانبها سجلت شعبة التامين ضد الحرائق و الأخطار المختلفة تطورا بـ 4ر42 بالمائة تبعا لتسوية عدة ملفات اضرار كبيرة .وتسير شعب"النقل" و"القروض" و "الفلاحة " في اتجاه تنازلي بمعدلات 33 بالمائة و17.9بالمائة و12.4بالمائة على التوالي.

في غضون ذلك ارتفع حجم الأضرار المؤجلة بنسبة3.1بالمائة ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة الملحوظة في فروع "القروض" و"الفلاحة " و التأمين ضد الحرائق و الأخطار المختلفة مع زيادة كل منها391.9 و 42.3بالمائة و3.4 بالمائة. ي المقابل انخفض تأمين "النقل" بنسبة 10.4بالمائة مقارنة بعام 2018.

وفيما يتعلق بالتأمين الشخصي ارتفع عدد الأضرار التي تمت تسويتها في 2019 بنسبة5.3 بالمائة مقارنة بعام 2018 وهي زيادة مخصصة بشكل رئيسي لفرعي "الحوادث" و "المرض".

كما ارتفع حجم التعويضات من شركات التأمين على الحياة والتأمين الصحي بنسبة35.8بالمائة ويقدر بأكثر من 4.4 مليار دج. وبنسبة 72.8بالمائة، يمثل قام "التوفير الجماعي" بتسويات تقارب 3.3 مليار دج.

وبذلك ارتفعت الأضرار المستحقة الدفع في نهاية عام 2019 بنسبة 11.2 بالمائة بمبلغ يقدر بأكثر من 3.6 مليار دج. ومع ذلك انخفض عدد الأضرار بنسبة 25 بالمائة وهذا ما يفسر من خلال العدد الكبير للتصريحات المتأخرة في "التوفير الجماعي" للسنة المالية 2018.