تدخلت مصالح فرفة البحث والتدخل للطارف لوضع حد لتصرفات 7 أشخاص بنهمة تهريب المخدرات بالبسباس، حسبما علم اليوم السبت لدى المكلف بالاتصال لأمن الولاية.

وتدخلت ذات المصالح على اثر ورود معلومات عن تهريب المخدرات من قبل شخص على مستوى كوخ قديم تم بناؤه بشكل فوضوي حيث فتحت الشرطة تحقيقا أسفر عن توقيف أول مشتبه به، حسبما أوضحه المحافظ الرئيسي للشرطة، محمد كريم لعبيدي.

ومكنت عملية البحث في هذا السكن الفوضوي من العثور على 90 غرام من الكيف المعالج بالإضافة إلى حصة من الأسلحة المحظورة (سكاكين وسيوف) ومبلغ مالي هام يمثل عائدات بيع المخدرات حسبما أوضحه ذات المصدر، مشيرا إلى أن هذا المبنى كان يستخدم لتخزين المخدرات.

وقد تم توقيف 6 أشخاص آخرين كما أضافه ذات المصدر.

ولدى مثولهم أمام قاضي التحقيق لمحكمة الجنايات للدرعان بتهمة تهريب المخدرات تم وضع ثلاثة من بينهم الحبس المؤقت فيما أحيل لباقون للمثول في وقت لاحق حسبما خلص ذات المصدر.