أظهرت وثيقة صدرت يوم الجمعة من المحكمة العليا السعودية، أن المملكة ألغت الجلد كشكل من أشكال العقاب.

وأشار القرار إلى استبدال الجلد بالسجن أو الغرامة أو كليهما.

وقالت الوثيقة ”يضاف ذلك إلى الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة التي جاءت بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز وبإشراف ومتابعة مباشرتين من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز“.

وتُطبق عقوبة الجلد على مرتكبي مجموعة متنوعة من الجرائم في السعودية.