ثمنت الجمعيّة الوطنية للتجار و الحرفيين التّعليمة التي اصدرها الوزير الأوّل عبد العزيز جراد مساء اليوم والخاصة بالترخيص باستئناف عدة نشاطات تجارية.

وقالت الجمعية أن التعليمة لها ثلاثة أهداف وهي التّخفيف على أصحاب النّشاطات المتضرّرة المذكورة و على عمّالهم ، الاستجابة للطّلب المتزايد على بعض السلع و الخدمات خلال شهر رمضان المبارك و كذا تمكين بعض المؤسسات الصّغرى من المحافظة على مناصب شغل عمّالها.

وقالت الجمعية إنّ السماح بممارسة هذه النشاطات لن يضرّ مع الالتزام بشروط الوقاية و التباعد الاجتماعي كما أنّ منع تلك النشاطات لن يفيد مع التهاون في الوقاية و التباعد الاجتماعي .

الجمعيّة الوطنية للتجار و الحرفيين شكرت الوزير الأوّل على الاستجابة لاقتراحاتها كما تدعو اصحاب نشاطات التّجارة و الحرف المسموح بمزاولتها إلى التقيّد التّام باجراءات الوقاية ( تنظيفا و تعقيما ) و الحرص على التّباعد الاجتماعي بين الزّبائن !