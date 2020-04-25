لقي شخص يبلغ من العمر 50 سنة حتفه داخل شاحنته النصف مقطورة بعد أن انحرفت عن مسارها عبر الطريق الولائي رقم 11 بمدخل بلدية احنيف بدائرة مشدالة ب45كلم شرف مقر ولاية البويرة.



وحسب خلية الاعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة ، تم اليوم25/04/2020 على الساعة20سا05د، ارسال(سيارة اسعاف وشاحنة المضخة والخزان) لاجل انحراف شاحنة نصف مقطورة الطريق الولائي رقم11 مدخل بلدية احنيف دائرة امشدالة.



الحادث خلف01 متوفي وخسائر مادية ، الضحية ، ب ج 50 سنة ساكن ببلدية الرافور، توقفت وظائفه الحيوية وبعد فحص طبيب المستشفى بمشدالة تبين انه الشخص متوفي وذلك بعد نقله من طرف الحماية المدنية الى مستشفى امشدالة.