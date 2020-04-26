وعدت سلطات جزيرة صقلية الإيطالية السياح بدفع نصف تكلفة تذاكر السفر، ونسبة من فاتورة الفندق، كجزء من استراتيجية استعادة السياحة في الجزيرة بعد انتهاء وباء كورونا. وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية التي نقلت الخبر، أنه وفقا للاستراتيجية الجديدة لتنمية السياحة في الجزيرة، فإن سلطات المنطقة على استعداد لدفع 50% من تكلفة تذاكر الطيران، وكذلك كل ثالث ليلة إقامة في أحد فنادقها وتقديم تذاكر مجانية لزيارة المتاحف والمواقع الأثرية. وحسب الصحيفة، فإن السلطات الصقلية مستعدة لإنفاق 50 مليون أورو على هذا البرنامج، بينما خسرت صناعة السياحة خلال شهري مارس وأفريل حوالي مليار أورو.