أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم، بأن حصيلة المصابين بفيروس كورونا في العالم بلغت نحو مليونين و898 ألف شخص، بزيارة أكثر من 87,2 ألف خلال يوم السبت.

ويعتبر ذلك انخفاضا في معدل الإصابات اليومية، بعد أن تم تسجيل أكثر من 100 ألف حالة خلال اليوم السابق.

وأضافت الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع مستجدات كورونا عالميا، أن إجمالي الوفيات بلغ 202880، فيما تماثل أكثر من 817 ألف شخص للشفاء منذ بداية الجائحة.

ووصل عدد المصابين في الولايات المتحدة إلى 939 ألف شخص، تليها في قائمة الدول الخمس الأكثر إصابة إسبانيا 223,7 ألف حالة)، وإيطاليا (195,3 ألف) وفرنسا (161,6 ألف) وألمانيا (156,5 ألف).

الهند تسجل ارتفاعا قياسيا بحالات كورونا

في حصيلة يومية قياسية، سجلت الهند 1990 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 26496 شخصا.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الأحد، أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 49 خلال يوم وبلغ 824.

وسجلت البلاد الرقم القياسي السابق في الإصابات خلال يوم الخميس، عندما تم رصد 1684 حالة جديدة.

وحسب بيانات وزارة الصحة، فإن 5804 مرضى بكورونا تماثلوا للشفاء، بينما لا يزال 19868 آخرون يتلقون العلاج.

وفي وقت سابق مددت السلطات الهندية فترة الحجر الصحي العام في البلاد حتى 3 مايو.

مقاطعة هوبي الصينية تعيد فتح أكثر من 60% من مواقعها السياحية

استأنفت مقاطعة هوبي الصينية، البؤرة الأولى التي ظهر فيها فيروس كورونا "كوفيد-19" تشغيل 63.2% من مواقعها السياحية.

وقالت السلطات المحلية في مقاطعة هوبي الواقعة وسط البلاد، اليوم الأحد، إن 266 موقعا سياحيا من الدرجة A فيها، تمت إعادة فتحها بعد انحسار الوباء.

وصرحت هيئة الثقافة والسياحة المحلية، بأن من بين المواقع السياحية، هناك 12 موقعا من ضمن المواقع السياحية من الدرجة 5A.

وذكرت الهيئة في توجيه أصدرته للسفر خلال عطلة عيد العمال العالمي، التي تبدأ أول مايو المقبل وتستمر 5 أيام، أن على جميع المواقع السياحية التي تم استئناف العمل فيها، تحديد تدفق الزائرين إلى 30% من طاقة الاستيعاب اليومية، وفتح مناطقها في الهواء الطلق فقط بهدف الوقاية من انتشار الوباء.

الإمارات تسجل أعلى معدل الإصابات اليومية

أعلنت الإمارات عن تسجيل 532 إصابة جديدة بكورونا وأن عدد الفحوص التي أجرتها على الفيروس التاجي تجاوزت المليون فحص، وأن الخطة الوطنية لزيادة الفحوص مستمرة.

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة، إن الإصابات الجديدة تم عزلها، وأغلبها مستقرة وتتلقى العلاج اللازم، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 9813 حالة، أغلبها في حالة صحية مستقرة، كما أعلنت عن وفاة 7 أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بالفيروس، وذلك نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 71 شخصا.

كما أعلنت الدكتورة الشامسي وصول حالات الشفاء في الدولة إلى 1887 حالة، أي ما يقرب من 20% من إجمالي عدد الإصابات، لافتة إلى أن أعداد المتعافين في تزايد، وأن المتوسط اليومي لحالات الشفاء والتعافي التام من أعراض المرض في الإمارات خلال الأسبوعين الماضيين تجاوز 100 حالة شفاء يوميا.

وذكرت أنه بمناسبة حلول شهر رمضان، تم التخفيف جزئيا من القيود على الحركة والتنقل، مع الالتزام بمجموعة من تعليمات الصحة والسلامة.

وكشف أن الإمارات تجاوزت حاجز المليون فحص لفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال إجراء مليون و22 ألفا و326 فحصا.

السعودية ترفع جزئيا حظر التجول

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إن الملك سلمان أصدر أمرا برفع جزئي لحظر التجول في كل مناطق المملكة ليصبح من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء ابتداء من يوم الأحد مع إبقاء حظر التجول الكامل طوال الأربع والعشرين ساعة في مكة.

وسمح الأمر أيضا بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية،وتشمل محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية، خلال الفترة من السادس من رمضان حتى 20 من نفس الشهر ابتداء من يوم الأربعاء 29 أفريل حتى يوم الأربعاء 13 ماي.

مستشفيات ووهان خالية من أي إصابة بكورونا

أكد مسؤول في مجال الصحة للصحفيين اليوم الأحد إن مستشفيات مدينة ووهان الصينية، التي بدأت منها جائحة فيروس كورونا العالمية، أصبحت خالية من أي حالة إصابة بالفيروس.

وقال مي فنغ المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في إفادة صحفية "آخر الأخبار هي أنه بحلول 26 أفريل، كان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ووهان صفرا، وذلك بفضل الجهود المشتركة لووهان والعاملين الطبيين من جميع أنحاء البلاد".

وسجلت المدينة 46452 حالة إصابة أو 56 بالمائة من إجمالي الإصابات على مستوى الصين. وشهدت 3869 وفاة أو ما يمثل 84 بالمائة على مستوى البلاد.

ألمانيا تسجل 1737 إصابة جديدة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 1737 إصابة إلى 154175.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد يوم السبت بواقع 2055.

وأضاف المعهد اليوم الأحد أن عدد الوفيات زاد بواقع 140 إلى 5640.

سنغافورة تسجل 931 إصابة جديدة

سجلت سنغافورة 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما رفع إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 إلى 13624 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الغالبية العظمى من الحالات الجديدة لعمال مهاجرين يعيشون في مساكن مخصصة لهم وهناك 15 إصابة جديدة من المقيمين بشكل دائم في سنغافورة.

ووفقا للأرقام الرسمية، فإن الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 5.7 مليون نسمة تشهد أحد أعلى معدلات الإصابة في آسيا، بسبب تفشي الأمراض في المساكن المكتظة التي يعيش فيها أكثر من 300 ألف عامل معظمهم من جنوب آسيا.