توفي شخص، اليوم الأحد، في حادث مرور وقع على الطريق السيار شرق-غرب اتجاه العاصمة بنقطة منحدر الجباحية بـ 20كلم غرب مقر ولاية البويرة، نجم من خلال اصطدام شاحنتين وسيارتين .

وحسب خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، فقد تدخلت وحدة القطاع جباحية مدعمة بوحدة القطاع عمر من أجل حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق-غرب اتجاه الجزائر مقابل مقر سرية أمن الطرقات جباحية، الحادث يتمثل في اصطدام بين 4 مركبات تتمثل في سيارتين وشاحنتين خلف الحادث ضحية توفى في عين المكان كان محصور تم إخراجه و نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالأخضرية، الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 35 سنة ينحدر من ولاية قسنطينة .