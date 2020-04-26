أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أنه من المتوقع أن يعاود الطلب على النفط في العالم الارتفاع في المستقبل المنظور، بعد الاضطرابات القاسية التي هزت أسواق الطاقة مؤخرا.

وشدد نوفاك، في حديث لقناة "روسيا 1" على أهمية تجاوز ذروة الأزمة دون أن تمتلأ مخازن النفط في العالم بالكامل، محذرا من أن ذلك سيؤدي إلى "انهيار تام". وتابع: "لم يشهد العالم من قبل انخفاض الطلب في مجال النفط بمقدار 20-30%، والتقلبات عشرات بالمائة أمر غير طبيعي، ومعظم الخبراء متفقون اليوم على أن هبوط الطلب بلغ ذروته وسيعاود الطلب الارتفاع على أي حال".

وأوضح وزير الطاقة أن الجميع يتوقعون أن تعالج إقتصادات العالم في النصف الثاني من العام الجاري خسائرها، ويتجه الطلب إلى الارتفاع مجددا.