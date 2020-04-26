قدم مواطن أمريكي دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين، احتجاجا على حرمانه من الدعم المالي المخصص للمواطنين في ظل جائحة فيروس كورونا بسبب زوجته الأجنبية.

وذكر المواطن من سكان ولاية إلينوي المدعو جون دو، وهو من بين 1.2 مليون أمريكي متزوج بمهاجرات ليست لديهن أرقام الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة، أن السلطات حرمت عائلته من شيكات التحفيز التي أمر ترامب بدفعها إلى المواطنين أواخر مارس الماضي.

ولا يحصل المواطن على شيكات التحفيز لأنه يقدم إقراراته الضريبية مع زوجته الأجنبية.

ولدى دو وزوجته طفلان يحملان الجنسية الأمريكية كوالدهما.

وطالب دو الحكومة بدفع تعويضات عن "ألم ومعاناة نفسية شديدة" تعرض لها إثر هذا التمييز.