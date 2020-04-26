ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود، أمس السبت، بمنطقة بني ونيف الحدودية ببشار، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بخمسة قناطير و20 كيلوغرام، في حين تم توقيف ثلاثة 03 تجار مخدرات وحجز 89 كيلوغراما من نفس المادة، بتلمسان، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة اليوم الأحد، أنه: "في إطار محاربة الجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة قصد إحباط محاولات الاتجار بالمخدرات ببلادنا، ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود، يوم 25 أفريل 2020 بمنطقة بني ونيف الحدودية ببشار/ن.ع.3، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بخمسة (05) قناطير و(20) كيلوغرام، في حين تم توقيف ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجز (89) كيلوغراما من نفس المادة، بتلمسان/ن.ع.2".

من جهة أخرى، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست/ن.ع.6 وتندوف/ن.ع.3، مركبة (01) رباعية الدفع ومعدات التنقيب عن الذهب و(840) لتر من الوقود، فيما أحبط عناصر الدرك الوطني محاولة هجرة غير شرعية لـ(12) شخصا بالطارف/ن.ع.5، وفق المصدر.