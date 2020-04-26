أعلنت اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الأحد، بعد دراسة آلية لتوزيع زكاة الفطر أمام انتشار وباء كورونا بتقديمها مباشرة للأسر المحتاجة دون وساطة صندوق الزكاة.

وأفاد بيان الوزارة، أن اللجنة الوزارية للزكاة اجتمعت بمقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لدراسة آليات جمع وتوزيع زكاة الفطر، وبعد دراسة الآليات المتاحة والموازنة بين جميع المعطيات والمتطلبات، خلصت اللجنة إلى القرارات التالية: أنه نظرا للظروف الناشئة عن انتشار جائحة كورونا، وحفاظا على سلامة العاملين بالمساجد والمواطنين، فإن اللجنة تحث وبصفة استثنائية على إخراج زكاة الفطر لهذه السنة وتسليمها مباشرة للأسر المحتاجة دون واسطة صندوق الزكاة، مع التنبيه إلى ضرورة العودة إلى آلية جمع الزكاة وصرفها المعتادة بعد زوال هذه الجائحة"

وأضاف ذات البيان، "أن اللجنة تدعو إلى ضم النسبة الخاصة باللجنة الوطنية لصندوق الزكاة والمقدرة بـ 2% من حصيلة الحملة الثامنة عشر لصندوق الزكاة لما سيتم توزيعه لفائدة العائلات المحتاجة"

وبناء عليه تصبح النسبة المخصصة للتوزيع لهذه الفئة في هذه الحملة مائة بالمائة.

وأضاف ذات المصدر، "أن لجنة الزكاة تلتمس من اللجنة الوزارية للفتوى النظر في مشروعية إخراج زكاة الفطر لهذه السنة 1441 هـ/ 2020 م من بداية شهر رمضان".