حجزت فرق الجمارك للمفتشية الرئيسية للعمليات التجارية بميناء عنابة ما لا يقل عن خمس (5) حاويات محملة ب 150400 جهاز استقبال عبر القمر الصناعي، وذلك خلال عملية مراقبة دورية، حسب ما ورد اليوم الأحد في بيان للمديرية الجهوية لهذا السلك النظامي .

و قد تم حجز هذه الكمية من أجهزة الاستقبال عبر القمر الصناعي بسبب تصريح كاذب لصاحب هذه البضاعة التي استوردها على أساس أنها سلع موجهة للصناعة التركيبية، كما ورد في ذات البيان.

و جاء في البيان، أن عملية الحجز تندرج في إطار النشاطات الدورية للمفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية بميناء عنابة لمكافحة كل أشكال الغش والتهريب .

و قد تم تحرير محضر مخالفة بسبب تصريح كاذب، يعاقب عليه وفقا للمادة 320 من قانون الجمارك في حق صاحب البضاعة المحجوزة الذي سلطت عليه غرامة مالية بقيمة 500 مليون دج، وفقا يضيف نفس المصدر.