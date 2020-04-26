كشفت دراسة علمية حديثة أن الباحثين بدأوا في اختبار عقار جديد يمكنه تجميد فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره بصورة كاملة.

وأوضح تقرير منشور على موقع "تايمز نيوز ناو" أن العقار الجديد هو بالفعل دواء تجريبي لمعالجة السرطان، يطلق عليه "أبتامر". ويمكن لذلك العقار أن يوقف ويجمد نمو الأورام السرطانية، وهو ما وجد الباحثين أنه قادر على فعله مع فيروس كورونا، حيث يجمد ويوقف نموه وانتشاره بصورة كاملة.

وأشار الباحثون في جامعة لويزفيل الأمريكية، إلى أنهم يعملون على اختبار هذا العقار بصورة تجريبية، حتى يمكن السيطرة على انتشار فيروس كورونا والتحكم في تكاثره وتفشيه.

وقال الباحثون "في حال نجاح هذا اللقاح، فسيساعد على ظهور وانتشار أي فيروسات تاجية أخرى، لأنه يجمد نوع الفيروس نفسه من خلال حمضه النووي، كما يفعل مع الأورام السرطانية".