تم بولاية البيض توزيع 2.545 طرد غذائي على الأسر المعوزة والقاطنة بمناطق الظل إضافة إلى المتضررة من الحجر الصحي، حسبما أستفيد اليوم الأحد لدى المدير الولائي للنشاط الإجتماعي والتضامن.

وأفاد مومن العيد أن هذه العملية جسدت أمس السبت وتأتي ضمن برنامج التضامن الذي باشرته السلطات الولائية منذ الأسبوع الماضي وذلك تزامنا وشهر رمضان المبارك وتماشيا والظروف الصحية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات وباء كورونا المستجد.

وللتذكير شهد الأسبوع الماضي توزيع أكثر من 3400 طرد غذائي وذلك خلال عمليتين مستا العديد من المناطق النائية بالولاية، كما أشير إليه.