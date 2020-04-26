تم اليوم الأحد بوهران توزيع ما لا يقل عن 1.000 طرد للمواد الغذائية على عائلات محتاجة في إطار قافلة تضامنية بادر إليها المنخرطون في المكتب الولائي لمنتدى رجال الأعمال، حسبما علم من المسؤول المحلي لهذه المنظمة فؤاد صالح .

وتمس هذه العملية التضامنية، التي تقام تحت رعاية والي وهران، العائلات المعوزة وكذا العائلات التي تأثرت من الأزمة الصحية التي تعرفها الجزائر وسائر بلدان العالم منذ عدة أسابيع على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا، وفق ما أوضحه صالح.

وأضاف أن هذا العمل التضامني الذي انطلق يوم الخميس الماضي يستهدف بلديات مختلفة بالولاية، و يتمثل في توزيع طرود غذائية تشمل مختلف المواد الواسعة الاستهلاك.

للتذكير، تم تنظيم عملية تضامن مماثلة سابقًا من قبل الفاعلين الاقتصاديين المحليين في المنتدى، حيث تم توزيع 650 مجموعة من وسائل النظافة لصالح الأشخاص الذين كانوا في الحجر الصحي بمركب "الأندلسيات" (عين الترك) بقرار من السلطات المختصة كإجراء وقائي في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، مثلما أشار إليه المصدر نفسه.