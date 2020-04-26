أبرقت مديرية التربية اليوم ، تعليمة وجهتها إلى مديري المؤسسات التربوية بأطوار التعليم الثلاث، و مفتشي الابتدائي، تدعوهم فيها إلى " الالتزام " بكيفيات ضمان " استمرار " الخدمة العمومية ، و ديمومتها في المؤسسات التربوية، اعتبارا من تاريخ اليوم .

و فصل بيان التعليمة الإجراءات الواجب إتباعها ، لضمان استمرار العمل بهذه المؤسسات التربوية ، بكل من الابتدائي و المتوسط و الثانوي، أن يحرص مديرو هذه المؤسسات على ضمان تواجدهم بها ، حسب التوقيت المعلن عنه من قبل " الوظيفة العمومية "، و المحددة من الساعة الثامنة "8" صباحا إلى الواحدة زوالا ، مع التأكيد على استدعاء الموظفين الإداريين القاطنين على مقربة من مؤسساتهم ، لمباشرة حملات النظافة و التعقيم ، و تكليف المقتصدين بإعداد ميزانية 2020 ، و الحساب الإداري حسب الرزنامة المعلن عنها سلفا ، كما سيتم إخطارهم لاحقا برزنامة استلام الكتب المدرسية للموسم الدراسي القادم 2020 و 2021 ، و هي تشدد على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية للحجر الصحي، و الابتعاد عن التواصل و التجمعات و الاحتكاك ، الذي قد يؤدي إلى انتقال العدوى بالفيروس الوبائي .