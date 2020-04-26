هلك ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بغاز البوتان بمنطقة المصران بولاية الجلفة، حسب ما أفاد به بيان للحماية المدنية. وأوضح ذات البيان بأن الحادثة وقعت جراء استنشاق أفراد العائلة للغاز المنبعث من قارورة.غاز البوتان.

هذه الحادثة أودت بحياة شيخ يبلغ من العمر 78 سنة و عجوز 63 سنة، إضافة إلى شاب عمره 18 سنة.

وقد تم نقل جميع الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حاسي بحبح من قبل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية التابعة لذات البلدية.