كشف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، حبيب لعبان، اليوم الأحد، "صعوبة استكمال البطولات" في حال عدم استئنافها بحلول نهاية شهر ماي أو بداية جوان، بعدما علقت جميع المنافسات منذ شهر مارس بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس.

وصرح لعبان: "نحن في انتظار قرار السلطات بخصوص احتمال الانتهاء من الحجر الصحي، للنظر في كيفية استئناف البطولات. ففي حال عادت المنافسة نهاية شهر ماي أو بداية يونيو على أقصى تقدير، نستطيع إكمال الموسم في شهر جويلية مع تعديل صيغة المنافسة، لأنه من المستحيل تطبيق الرزنامة المعمول بها حاليا".

وقررت وزارة الشباب و الرياضة تمديد تأجيل كل المنافسات الرياضية إلى غاية 29 أفريل الجاري، بعدما تم تأجليها على مرتين في وقت سابق، في إطار مخطط الحكومة المتعلق بالوقاية ومحاربة وباء كورونا العالمي.

وبخصوص إمكانية التوجه نحو موسم أبيض, ترك المسؤول الأول على الهيئة الفيدرالية جميع الاحتمالات قائمة : "في حال عدم استئناف البطولات في التواريخ التي ذكرتها, سنضطر لعقد جمعية عامة استثنائية لتقديم من خلالها اقتراحات واتخاذ القرارات المناسبة. أرفض تأجيل البطولات الى ما بعد التواريخ التي اقترحناها لأنها سوف تؤثر على رزنامة المنتخب الوطني التي تم تسطيرها لسنة 2021, سيما بإجراء الدورة التأهيلية للأولمبياد شهر مارس القادم في ألمانيا".