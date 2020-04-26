جهّز اليوم المكتب الولائي لحركة مجتمع السلم بالوادي دفعة أولى من المساعدات الطبية الوقائية لتسليمها إلى مديرية الصحة لتوزيعها على المصالح الصحية والمستشفيات العاملة ضمن برنامج الاستشفاء والوقاية من وباء كورونا.

وحسب رئيس المكتب الولائي لحركة حمس، هشام تواتي، في تصريح ل"الخبر"، فإن هذه المساعدات تتمثل في نحو 70 بدلة واقية من نوعين؛ الأول مصنوع من القماش الخاص بالألبسة الطبية، والثاني من الألبسة الجلدية من نوع سكاي، بالإضافة إلى 400 جورب واق، ونحو 50 غطاء للأسرة الطبية. كما فتحت الحركة -حسبه- ورشة لصنع الكمامات لتوزيعها على عمال النظافة بالبلديات وموظفي الإدارات العمومية، كما وزعت مساعدات غذائية رمضانية عن طريق بعض الجمعيات الخيرية لفائدة العائلات المعوزة والمتضررين من الحجر الصحي.

للإشارة، تعتبر حركة حمس أول حزب سياسي يبادر محليا عبر مكتبه الولائي بتقديم مساعدات إلى مصالح الصحة بالولاية بانتظار مبادرات مماثلة من المكاتب الولائية لأحزاب سياسية أخرى.