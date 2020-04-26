اهتز حي 100 سكن بالتجمع السكني جبل انوال بمدينة تبسة ساعة قبل اذان المغرب اليوم الاحد على وقع جريمة قتل شنعاء بعد العثور على شاب يبلغ من العمر 29 سنة وحيد والدته لم يمر على زواجه 18 شهرا جثة هامدة اما باب العمارة وتظهر عليه عدة خدوش باجزاء متعددة من جسده وغارق في حمام من الدماء في بركة من الدماء بعد نزيف حاد لكميات كبيرة من الدم من اصابة بليغة على مستوى الرأس.

وقد تنقلت فرقة امنية من مصالح الشرطة القضائية لامن ولاية تبسة والشرطة العلمية الى مسرح الجريمة ومباشرة التحقيقات والسماع لزوجة الضحية حول الوقائع والتي بحسب معلومات اولية تؤكد فرضية تعرضه لاعتداء بحي 600سكن وانها وجدته جثة هامدة امام العمارة .وقد امر وكيل الجمهورية بتشريح الحثة وإعداد تقرير الطبيب الشرعي ومواصلة السماع لكل الاطراف للكشف عن هوية الجاني