صرّح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الأحد، بأنه لن يتم فتح المدارس قبل شهر سبتمبر، في حين يمكن للشركات أن تتوقع قريبا تخفيفا تدريجيا للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وقال كونتي لصحيفة "لا ريبوبليكا"، إن "المدارس مهمة جدا لنا وسنعيد فتحها في سبتمبر"، متعهداً بالبدء في رسم الخطوط العريضة لإخراج البلاد من حالة الإغلاق الحالية بمجرد انتهاء إجراءات احتواء الفيروس المعمول بها حاليا في الثالث من ماي. وأضاف أنه سيتم غداً الاثنين تقديم خطة لاستئناف الأنشطة كانت الحكومة تقوم بإعدادها منذ أيام، مبرزاً أنه قد يبدأ استئناف بعض الأنشطة الاقتصادية المهمة خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك قطاعي الإنتاج والتصنيع.

وقال رئيس الحكومة الإيطالية إنه يجب منح الأولوية للشركات التي تقوم بالتصدير والتي أصبحت في خطر من الابتعاد عن سلاسل الإمداد العالمية، وكذلك قطاع البناء، شريطة صحة وسلامة الموظفين لها الأولوية، متابعاً:"لا يمكن أن نمدد الإغلاق أكثر من ذلك، وإلا فإننا سنخاطر بضرر اجتماعي واقتصادي كبير للغاية".