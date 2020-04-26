تقدمت الحكومة المصرية بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في مواجهة أزمة فيروس كورونا.



وقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري يوم الأحد إن الحكومة اتخذت هذه الخطوة لأن انتشار الفيروس يضغط على قطاع السياحة بمصر، أحد الروافد المهمة في الاقتصاد، وعلى قطاعات أخرى أيضا.



وأضاف أن مناقشات برنامج الدعم المالي والفني ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إنه يتوقع عرض طلب مصر للتمويل السريع على مجلس إدارته خلال أسابيع.

وأدت الأزمة لتوقف قطاع السياحة بمصر، الذي يسهم بما يتراوح بين 12 و15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما أغلقت البلاد مطاراتها أمام معظم حركة الملاحة في مارس آذار. كما تهدد التحويلات النقدية من المصريين الذين يعملون بالخارج وصادرات الغاز الطبيعي وعائدات قناة السويس.