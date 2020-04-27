أعلن مستشار اقتصادي للبيت الأبيض الأحد، أن إغلاق الاقتصاد الأمريكي بسبب جائحة فيروس كورونا، يمثل صدمة ذات أبعاد تاريخية، قد تدفع معدل البطالة على المستوى الوطني إلى 16 في المئة.

وقال كيفن هاسيت مستشار الرئيس دونالد ترامب في تصريحات لقناة أيه.بي.سي التلفزيونية: "الوضع خطير في حقيقة الأمر".

وأضاف: "أعتقد أن هذه أكبر صدمة سلبية شهدها اقتصادنا إلى الآن. سوف نشهد معدل بطالة يقترب من المعدلات التي شهدناها خلال الكساد الكبير" في الثلاثينات.

وأضرت إجراءات العزل العام في أنحاء البلاد بالاقتصاد الأمريكي، حيث أغلقت الشركات وتسببت في ارتفاع معدل البطالة.

وقدم عدد قياسي من الأمريكيين بلغ 26.5 مليون شخص طلبات إعانة بطالة منذ منتصف مارس، وتضررت تجارة التجزئة وقطاع البناء، وتزعزعت ثقة المستهلكين.

وقال هاسيت للصحفيين: "أعتقد أن معدل البطالة سيقفز ربما إلى 16 في المئة في تقرير الوظائف المقبل"، المقرر صدوره في الثامن من مايو متضمنا بيانات شهر أبريل.

وأضاف أن التغيير في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني سيكون "رقما كبيرا" سلبيا.