أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19” في إفريقيا تجاوز عتبة الـ30 ألف حالة. وأكد الفرع الإفريقي في المنظمة التابعة للأمم المتحدة على حسابه في ”تويتر” أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في القارة السمراء وصل إلى 30125 حالة على الأقل. وبلغت حصيلة ضحايا العدوى في القارة الإفريقية 1365 وفاة. وتتصدر جنوب إفريقيا قائمة أكبر بؤر كورونا في القارة السمراء بـ4361 إصابة، تليها مصر (4092) والمغرب (3889) والجزائر (3256) والكاميرون (1518). ومن حيث عدد الوفيات، تحتفظ الجزائر بالصدارة في قائمة الدول الإفريقية الأكثر تضررا بالوباء بـ419 وفاة، تليها مصر (294) والمغرب (159) وجنوب إفريقيا (86) والكاميرون (53).