طالب المجتمع المدني ببلدية تاورة في ولاية سوق أهراس، باستغلال 3 سيارات إسعاف جديدة ومجهزة ظلت قابعة منذ عدة أشهر بحظيرة مستشفى 60 سريرا بسبب أعطاب بسيطة. وبغض النظر عن محدودية الخدمات الصحية سواء بالمستشفى أو على مستوى قاعات العلاج بالمشاتي على غرار قرية بومعراف السبتي، فقد ازدادت معاناة المرضى جراء عدم وجود وسيلة نقل استشفائية وبقاء سيارات الإسعاف في ”الحجر”، لاسيما في ظل وباء فيروس كورونا من جهة، ومن جهة أخرى اتساع الخارطة الصحية التي يفترض أن يغطيها المستشفى بالبلديات الحدودية كسيدي فرج، لحدادة، لمراهنة، لخضارة وغيرها، أمام عجز المرافق الصحية عن التكفل بالمرضى والمصابين من سكان البلديات المذكورة وتسخير سيارة إسعاف واحدة عرضة بدورها لمختلف الأعطاب.