كشف عالم روسي الأكاديمي، أن عاصفة السيتوكين، تؤدي عادة إلى موت المرضى المصابين بالفيروسات.

وأوضح سيرغي نيدوسباسوف، مدير مختبر آليات المناعة الجزيئية في معهد البيولوجيا الجزيئية في روسيا، في حديث لقناة روسيا التلفزيونية، إلى أن سبب وفاة المرضى المصابين بعدوى مختلفة، يكون ناتجا عن رد الفعل العنيف لمنظومة مناعة الجسم، وأطلق اسم "عاصفة السيتوكين" على هذه الحالة.

وقال نيدوسباسوف، أن "الجزيئات التي يجب عليها تنظيم الاستجابة للالتهابات والمناعة، تعمل بجرعات صغيرة وفي مناطق محددة من الجسم، وتنتج بصورة منتظمة وبتركيز عال، يسبب الفوضى". ووفقا له، يعتبر البعض هذه الحالة، مضاعفات، ولكن المصطلح الأكثر دقة لها هو "مرض مناعي"، (ضعف الاستجابة المناعية).