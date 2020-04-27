أكد مدير الصحة العمومية بولاية البويرة، محمد العايب ، أن مسعود، أكبر شخص مسنا مصاب بفيروس كورونا (99 سنة)، قد تماثل للشفاء وغادر مستشفى البويرة مساء الاحد، حسب ما أكده للإذاعة المحلية. وتم قبول مسعود، المنحدر من قرية مهون التابعة لبلدية الاخضرية (غرب البويرة)، منذ 14 يوما بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف (البويرة) ، حيث تكفل به فريق من الاطباء.

وأكد العايب بالقول "حاليا، يتواجد مسعود في صحة جيدة وتعافى من فيروس كورونا حيث تمكن من مقاومة ويلات الفيروس بالرغم من سنه المتقدم. تم تحويله الى مستشفى الاخضرية من اجل تلقي رعاية صحية ثانوية".

واغتنم ذات المسؤول الفرصة للإشادة بالفريق الطبي العامل بالمؤسسة العمومية الاستشفائية. كما اوضح المسؤول ان "اسماعيل (45 سنة)، ابن مسعود، تماثل أيضا للشفاء من هذا الفيروس الخطير، في حين توفي ابنه البكر عبد السلام، الذي كان يعاني من مرض مزمن، و هذا نتيجة الإصابة بالفيروس".