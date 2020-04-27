أعلنت الدائرة الإدارية للرويبة، شرق الجزائر العاصمة، عن جملة من الشروط التي يجب إتباعها للتجار والنشاطات التي سمح لهم مزاولة نشاطهم خلال فترة الحجر الصحي في البلاد، بعد اعلنها من طرف الوزير الأول جراد.

وحسب تعليمة الدائرة الإدارية لرويبة، فالشروط فيما بلي:

النشاط الحلاقة:

- العمل بأبواب مغلقة

- العمل ببرنامج مواعيد بالهاتف

- التكفل بزبونين على الأكثر في نفس الوقت

- القناع الواقي بالنسبة الحلاق والزبون معا

- تطهير وتعقيم المحل يوميا

- تطهير وتعقيم أدوات الحلاقة

سيارات الاجرة:

- تطهير وتعقيم السيارة يوميا

- هلام التعقيم اجباري داخل السيارة

- تطهير وتعقيم النقود بمحلول جافيل على الأقل

- القناع الواقي اجباري للساىق والزبون

- التكفل بزبونين على الأكثر مع حرص على التباعد

- تطهير وتعقيم كل مساحات يمكن أن يلمسها الزبون

- نزع كل الاشياء غير الضرورية من السيارة

- البسة السائق تكون طويلة وواقية

محلات بيع الالبسة والأحذية:

- تطهير الأحذية عند المدخل

- استعمال ألة قياس الحرارةالجسدية عند الدخول

- الأقنعة الوقائية إلزامية عند البائعين والزبائن

- عدد الزبائن يحدد حسب مساحة الدكان على أن لا يفوق 3 على الأكثر في نفس الوقت

- تجريب وقياس الأحذية ينجز باستعمال الأكياس أحادية الاستعمال

- غسل اليدين للبائعين كلما اقتضى الامر

- تعقيم مساحات العمل

- السهر الصارم على مسافات التباعد بين الزبائن والبائع