أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع بواقع نحو 74 ألفا خلال اليوم الماضي، لتصل الحصيلة إلى حوالي مليونين و972 ألف حالة.

بذلك شهد معدل الإصابات اليومي تراجعا لليوم الثاني بعد تسجيل أكثر من 87 الف إصابة خلال يوم السبت، وأكثر من 100 ألف خلال يوم الجمعة.

وأشارت الجامعة التي تعتبر مرجعا لتتبع تفشي كورونا في العالم، إلى أن حصيلة الوفيات تجاوزت 206,5 ألف بزيادة أكثر من 3662 حالة خلال اليوم الماضي، فيما بلغ إجمالي المتعافين نحو 866 ألف شخص.

وحسب بيانات "جونز هوبكنز"، فإن الدول التي تخطت حصيلة الإصابات فيها عتبة الـ100 ألف، هي:

الولايات المتحدة – 965910 إصابة و54876 وفاة، إسبانيا – 226629 إصابة و23190 وفاة، إيطاليا – 197675 إصابة و26644 وفاة، فرنسا – 162220 إصابة و22856 وفاة، ألمانيا – 157770 إصابة و5976 وفاة، بريطانيا – 154037 إصابة و20732 وفاة، تركيا – 110130 إصابة و2805 وفاة.

اليابان تحظر دخول القادمين من 14 دولة جديدة

اتخذت اليابان اليوم قرارا بمنع دخول القادمين من روسيا وبيلاروس وأوكرانيا، إضافة إلى دول من الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأدرجت الهيئة الحكومية اليابانية المعنية بتدابير مكافحة عدوى الفيروس التاجي روسيا وجارتين لها، و11 دولة بعضها من الشرق في قائمة الدول، التي يحظر الدخول منها إلى اليابان بسبب جائحة "كوفيد- 19".

وتضم هذه القائمة حاليا 87 دولة، وشملت سابقا، الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا.

وترصد أحدث البيانات الدولية تسجيل 44113 إصابة بالفيروس التاجي في اليابان، و372 حالة وفاة، وتعافي 1809 أشخاص.

الهند تسجل تراجعا قياسيا بحالات الإصابة

قالت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، إلى جانب 975 إصابة منذ مساء أمس في كافة أنحاء البلاد، تراجعا من 1990 إصابة قبل يوم.

وقالت إن عدد الوفيات وصل إلى 872 وإجمالي الإصابات إلى 27892.

وذكرت الوزارة أنه "حتى الساعة 8:00 صباحا من يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، تم تسجيل 872 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد في البلاد".

وبحسب مسؤولي الوزارة، خرج حتى الآن 6185 شخصا من المستشفيات، بعد أن أظهروا تحسنا، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 20835.

المكسيك تخلي ملاجئ المهاجرين

أخلت السلطات المكسيكية بشكل شبه كامل الملاجئ الحكومية، التي كانت تأوي مهاجرين، لاحتواء انتشار جائحة فيروس كورونا، وأعادت معظم نزلائها إلى أوطانهم.

وقال المعهد الوطني للهجرة في بيان له أمس الأحد، إنه منذ 21 مارس تم إخلاء 65 مرفقا للمهاجرين، كانت تؤوي 3759 شخصا التزاما بإرشادات الصحة والسلامة.

وأضاف أنه خلال الأسابيع الماضية أعادت المكسيك 3653 مهاجرا إلى غواتيمالا وهندوراس والسلفادور برا وجوا، ولم يبق في الملاجئ سوى 106 أشخاص، فيما يبلغ إجمالي سعة ملاجئ المهاجرين التابعة للمعهد 8524 مكانا.

وتوجد عشرات الملاجئ الأخرى التي تديرها مجموعة مختلفة من المؤسسات الدينية وغير الحكومية في كل أنحاء المكسيك، والتي لا تزال تؤوي مهاجرين راغبين في الوصول إلى الولايات المتحدة.

وسجلت المكسيك حتى الآن أكثر من 14,5 ألف إصابة بكورونا إضافة إلى 1351 وفاة.

الصين تعلن عن 3 إصابات جديدة

قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين إن الصين سجلت 3 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في 26 أبريل، مقابل 11 حالة في اليوم السابق دون تسجيل حالات وفاة جديدة.

وأضافت اللجنة في نشرتها اليومية أن من بين هذه الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج بتراجع عن خمس حالات واردة من الخارج في اليوم السابق.

وكانت هناك حالة واحدة منقولة محليا في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي.

وأعلنت اللجنة أيضا 25 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم في بر الصين الرئيسي في 26 أبريل نيسان مقارنة بثلاثين حالة قبل يوم.

ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 82830 حالة.

وسجلت الصين أيضا 4633 حالة وفاة بنهاية 26 أبريل نيسان من بينها حالة وفاة أخرى في بكين لم يتم حسابها من قبل.

كوريا الجنوبية: الإصابات الجديدة تبقى بحدود 10

سجلت كوريا الجنوبية 10 إصابات بفيروس كورونا في اليوم الماضي، في مؤشر على استقرار وتيرة تفشي الوباء على مستوى متدن، حيث بقي معدل الإصابة اليومي عند هذا الحد لليوم التاسع تواليا.

وذكرت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان صدر اليوم الاثنين، أن 7 من بين الإصابات الـ10 الجديدة، هي حالات وافدة، مضيفة أن حصيلة الإصابات في البلاد وصلت إلى 10738.

وأشار البيان إلى أن المعدل اليومي للإصابات بلغ 18 حالة في يوم 18 أبريل، ثم انخفض إلى 8 حالات في 19 أبريل، و13 حالة في 20 أبريل، و9 حالات في 21 أبريل، و11 حالة في 22 من الشهر، و8 حالات في 23 من الشهر، و6 حالات أول أمس السبت و10 حالات أمس الأحد.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 243 بزيادة حالة واحدة، بينما ارتفع عدد المتعافين بواقع 47 شخصا خلال اليوم الماضي، لتبلغ الحصيلة 8764.

تراجع كبير في الإصابات الجديدة بألمانيا

كشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين، عن انخفاض كبير في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 1018 حالة جديدة مقارنة بـ1738 في اليوم السابق.

وذكر المعهد أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 155193.

وحسب بيانات المعهد، فإن عدد الوفيات اليومية، شهد أيضا انخفاضا من 140 في اليوم السابق إلى 110 اليوم، لترتفع الحصيلة إلى 5750.

تجدر الإشارة إلى أنه في ظل المنحى التنازلي الذي يشهده تفشي الوباء في ألمانيا، انخفض عدد الإصابات اليومية بأكثر من الضعفين، مقارنة مع يوم السبت عندما بلغ 2055 حالة.